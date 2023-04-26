Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Также сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА - типа “Зала” и “Орлан-10”, - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.

Напомним

Оккупанты строят фортификационные сооружения на Луганщине.