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Генштаб: враг обстрелял более 40 населенных пунктов на южном направлении

Генштаб: враг обстрелял более 40 населенных пунктов на южном направлении

Киев • УНН

 • 262300 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Враг обстрелял более 40 населенных пунктов на южном направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Одрадокам’янка, Ольговка, Львовское, Кизомыс, а также город Херсон.

В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс, повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. 2 - полностью разрушены. Также разрушениям подверглась местная церковь и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Также, в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с
ЗРК С-300 - по центру мирного города Купянск Харьковской области.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Напомним

Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян.

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