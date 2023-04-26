Россияне обстреляли район Антоновского моста в Херсоне, пострадал иностранный представитель прессы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, пострадал мужчина. Также рашисты ударили по району Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
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«Враг обстреливает Херсонскую область. Вследствие артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет. Также россияне обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы», - написал Ермак.
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За прошедшие сутки враг совершил 75 обстрелов области, в результате чего 1 человек получил ранения.