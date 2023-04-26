Ворожий обстріл по району Антонівського моста: цивільний загинув, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через ворожий обстріл по району Антонівського мосту Херсонщини загинув цивільний. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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«За даними слідства, 26 квітня російські війська, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл району Антонівського мосту біля Херсона. Внаслідок цього загинув цивільний чоловік», - йдеться в повідомлення.
Також вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання.
Повідомляється, що він працював над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії рф. Його було доставлено у лікарню, де надається кваліфікована медична допомога.
Окрім того, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські окупанти обстріляли Херсонщину, постраждав чоловік. Також рашисти вдарили по району Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.