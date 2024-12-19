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Возле стратегической базы Северного флота рф в Мурманске прогремел взрыв: что известно

Возле стратегической базы Северного флота рф в Мурманске прогремел взрыв: что известно

Киев  •  УНН

 • 8735 просмотра

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В Мурманске произошел взрыв вблизи базы Северного флота рф, которая контролирует арктические морские пути. База является ключевым объектом для запуска ракет "Калибр" по Украине и содержит командные центры и склады боеприпасов.

В российском Мурманске прогремел взрыв возле базы Северного флота рф, что обеспечивает стране-агрессору возможность контролировать арктические морские пути. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.  

"Взрыв в районе базы Северного флота рф, Мурманск. Эта база обеспечивает рф возможность контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Она поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки", - сообщил Коваленко.

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По его словам, в Мурманске расположены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом. Там также происходит тестирование, в частности ракет "Циркон".

Коваленко добавил, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

"Корабли Северного флота являются носителями ракет "Калибр", которые россия в течение войны запускает по территории Украины. Северный флот рф также выполняет задачи по разведке и противодействию силам НАТО с прицелом на Арктику", - резюмировал Коваленко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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