Возле стратегической базы Северного флота рф в Мурманске прогремел взрыв: что известно
Киев • УНН
В Мурманске произошел взрыв вблизи базы Северного флота рф, которая контролирует арктические морские пути. База является ключевым объектом для запуска ракет "Калибр" по Украине и содержит командные центры и склады боеприпасов.
В российском Мурманске прогремел взрыв возле базы Северного флота рф, что обеспечивает стране-агрессору возможность контролировать арктические морские пути. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
"Взрыв в районе базы Северного флота рф, Мурманск. Эта база обеспечивает рф возможность контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Она поддерживает как надводные корабли, так и атомные подводные лодки", - сообщил Коваленко.
В ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - СНБО18 дек. 2024, 18:24 • 26891 просмотр
По его словам, в Мурманске расположены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом. Там также происходит тестирование, в частности ракет "Циркон".
Коваленко добавил, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.
"Корабли Северного флота являются носителями ракет "Калибр", которые россия в течение войны запускает по территории Украины. Северный флот рф также выполняет задачи по разведке и противодействию силам НАТО с прицелом на Арктику", - резюмировал Коваленко.