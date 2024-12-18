В ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - СНБО

В ростовской области рф атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - ФКП "Комбинат Каменский". Оно специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для РСЗО и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

"В ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - ФКП "Комбинат Каменский". Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе)", - написал Коваленко в Telegram.

По его словам, также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

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