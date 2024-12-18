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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - СНБО

В ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - СНБО

Киев  •  УНН

 • 2009 просмотра

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В ростовской области атаковано ФКП "Комбинат Каменский", производящее компоненты для ракетных двигателей. Предприятие специализируется на изготовлении твердого топлива для РСЗО и межконтинентальных ракет.

В ростовской области рф атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - ФКП "Комбинат Каменский". Оно специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для РСЗО и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

"В ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий рф - ФКП "Комбинат Каменский". Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе)", - написал Коваленко в Telegram.

По его словам, также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Истребитель Су-30 и три локомотива уничтожены в рф: ГУР показало видео14 дек. 2024, 11:06 • 21495 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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