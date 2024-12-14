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Истребитель Су-30 и три локомотива уничтожены в рф: ГУР показало видео

Истребитель Су-30 и три локомотива уничтожены в рф: ГУР показало видео

Киев  •  УНН

 • 7755 просмотра

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На аэродроме в Крымске сгорел истребитель Су-30. В Краснодаре в результате пожара выведены из строя три российских железнодорожных локомотива.

Истребитель Су-30 и три локомотива уничтожены в россии, сообщили в ГУР МОУ в субботу, показав видео, пишет УНН.

Детали

"14 декабря 2024 года в городе крымск краснодарского края государства-агрессора россии прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30. А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива", - сообщили в ГУР в соцсетях.

Как отмечается, указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" - указали в разведке.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sukhyi-su-30Сухой Су-30
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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