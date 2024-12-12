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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1390 оккупантов, 6 танков и 28 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1390 оккупантов, 6 танков и 28 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 2105 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1390 военных, 6 танков и 28 бронемашин. Общие потери рф с начала войны достигли 758 730 человек и более 9500 танков.

российская оккупационная армия 11 декабря потеряла на войне в Украине по меньшей мере 1390 военнослужащих. Силы обороны также уничтожили ряд вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 758 730 (+1390) человек,

- танков - 9532 (+6) ед,

- боевых бронированных машин - 19 644 (+28) ед,

А также артиллерийских систем - 21 072 (+5) ед, РСЗО - 1253 (+0) ед, средства ПВО - 1023 (+0) ед, самолетов - 369 (+0) ед, вертолетов - 329 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 (+0), крылатые ракеты - 2861 (+2), корабли / катера - 28 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) ед, специальная техника - 3642 (+1) ед.

Приходится принимать нестандартные решения: Сырский о ситуации на Покровском направлении11 дек. 2024, 19:41 • 14027 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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