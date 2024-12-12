Еще плюс 1390 оккупантов, 6 танков и 28 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

российская оккупационная армия 11 декабря потеряла на войне в Украине по меньшей мере 1390 военнослужащих. Силы обороны также уничтожили ряд вражеской техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.



Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 758 730 (+1390) человек,

- танков - 9532 (+6) ед,

- боевых бронированных машин - 19 644 (+28) ед,

А также артиллерийских систем - 21 072 (+5) ед, РСЗО - 1253 (+0) ед, средства ПВО - 1023 (+0) ед, самолетов - 369 (+0) ед, вертолетов - 329 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 (+0), крылатые ракеты - 2861 (+2), корабли / катера - 28 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) ед, специальная техника - 3642 (+1) ед.

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