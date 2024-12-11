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Приходится принимать нестандартные решения: Сырский о ситуации на Покровском направлении

Приходится принимать нестандартные решения: Сырский о ситуации на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 5638 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ посетил 38-ю бригаду морской пехоты на Покровском направлении, где идут жесткие бои. Из-за превосходящих сил противника украинским войскам приходится применять нестандартные решения для усиления обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где продолжаются жесткие бои. По его словам, для повышения устойчивости обороны приходится принимать нестандартные решения, передает УНН.

«Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты.  В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником», - сообщил Сырский.

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По словам Главкома, «приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов».

«Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.  Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери», - добавил он.

В таких условиях, по словам Сырского, «наша главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом».

Главком также выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения.

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