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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло уже 140 боев: Генштаб заявляет о сложной ситуации на Кураховском направлении

На фронте произошло уже 140 боев: Генштаб заявляет о сложной ситуации на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

 • 8125 просмотра

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На фронте произошло 140 боевых столкновений, самая сложная ситуация на Кураховском направлении. Высокая активность российских войск сохраняется на Покровском направлении, где было 28 столкновений.

С начала суток, 11 декабря, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Сложная ситуация пока остается на Кураховском направлении, также высокая активность российских войск сохраняется на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН

На Харьковском направлении с начала суток Силы обороны отбили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица, вблизи Волчанска продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово, сейчас идут семь боестолкновений.

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Верхнекаменское.

В районах Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении с начала суток произошло два боестолкновения, которые успешно были отбиты Силами обороны.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка. Три атаки успешно отбиты нашими защитниками, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, противник сбросил 3 КАБ на населенные пункты Крымское и Петровка.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать восемь раз за сегодня начинались боевые столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское и Лисовка. Вблизи Миролюбовки, Луча и Покровска отбито 12 вражеских атак.

Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"11 дек. 2024, 05:23 • 87569 просмотров

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки отбито 19 штурмов противника, наши защитники стойко отражают еще девять боестолкновений, которые продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении агрессор 26 раз атаковал неподалеку Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес бомбардировки десятью управляемыми авиационными бомбами по населенным пунктам Комар и Разлив.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

В районе населенного пункта Новоданиловка на Ореховском направлении нашими защитниками успешно отражена одна вражеская атака. Кроме этого, Силы обороны сбили одну управляемую авиационную ракету в районе населенного пункта Светлогорское.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе острова Казацкий. Противник успеха не имел.

На Курском направлении сегодня наши защитники отражали 15 вражеских штурмов, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 182 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников.

Супруги погибли из-за обстрела рф приграничья Сумщины11 дек. 2024, 13:16 • 10856 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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