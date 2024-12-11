россияне перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о перемещении колонны с китайскими багги Desert cross 1000-3 в Курск. Техника может использоваться для диверсионных операций на приграничных территориях.
Российские оккупанты перебрасывают китайские багги на территорию Курской области. Партизанское движение "Атеш" пишет о подготовке к диверсионным рейдам. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Наши агенты зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства Desertcross 1000-3 по трассе М-4 в направлении Курска. Техника была замечена на участке между ростовом-на-дону и воронежем,
Детали
Сообщается, что соответствующую технику используют для выполнения ряда задач, в частности дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.
По словам партизан, накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территориях.
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