российские военные ломают свои лодки, чтобы избежать штурма островов Днепра на Херсонщине - "АТЕШ"
Киев • УНН
российские военные намеренно повреждают лодки и моторы, чтобы избежать штурма островов на Днепре в Херсонской области. В 126-й бригаде рф зафиксировано три служебных расследования из-за саботажа.
Военнослужащие оккупационной армии РФ намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и передают координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов на Херсонщине. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины относительно расположения лодочных баз и запасов топлива,
Так, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксировано три служебных расследования, связанных с саботажем.
Партизаны заявляют, что соответствующие ситуации стали настоящей проблемой для российского командования.
Напомним
Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.