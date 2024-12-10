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российские военные ломают свои лодки, чтобы избежать штурма островов Днепра на Херсонщине - "АТЕШ"

российские военные ломают свои лодки, чтобы избежать штурма островов Днепра на Херсонщине - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 4160 просмотра

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российские военные намеренно повреждают лодки и моторы, чтобы избежать штурма островов на Днепре в Херсонской области. В 126-й бригаде рф зафиксировано три служебных расследования из-за саботажа.

Военнослужащие оккупационной армии РФ намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и передают координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов на Херсонщине. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины относительно расположения лодочных баз и запасов топлива,

- говорится в сообщении.

Так, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ зафиксировано три служебных расследования, связанных с саботажем.

Партизаны заявляют, что соответствующие ситуации стали настоящей проблемой для российского командования.

Напомним

Двое военных из 61-й бригады морской пехоты рф погибли после атаки дрона возле острова Белогрудый. Партизаны сообщают о частых случаях гибели россиян из-за плохой подготовки и сложных условий.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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