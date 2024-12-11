Супруги погибли из-за обстрела рф приграничья Сумщины
Киев • УНН
В поселке Беловоды Сумской области в результате российского авиаудара погибли супруги 55 и 65 лет. Тела погибших обнаружили на территории их полностью разрушенного частного дома.
Сегодня, 11 декабря, российские войска обстреляли поселок Беловоды Сумской области, в результате чего погибли два человека - муж и его жена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора,
11 декабря 2024 года в с. Беловоды Хотинской громады Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены
Отмечается, что дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара.
Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать10 дек. 2024, 09:21 • 127670 просмотров