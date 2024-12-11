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Супруги погибли из-за обстрела рф приграничья Сумщины

Супруги погибли из-за обстрела рф приграничья Сумщины

Киев  •  УНН

 • 7671 просмотра

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В поселке Беловоды Сумской области в результате российского авиаудара погибли супруги 55 и 65 лет. Тела погибших обнаружили на территории их полностью разрушенного частного дома.

Сегодня, 11 декабря, российские войска обстреляли поселок Беловоды Сумской области, в результате чего погибли два человека - муж и его жена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора,

11 декабря 2024 года в с. Беловоды Хотинской громады Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара.

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать10 дек. 2024, 09:21 • 127670 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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