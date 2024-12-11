Супруги погибли из-за обстрела рф приграничья Сумщины

Сегодня, 11 декабря, российские войска обстреляли поселок Беловоды Сумской области, в результате чего погибли два человека - муж и его жена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора,

11 декабря 2024 года в с. Беловоды Хотинской громады Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара.

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