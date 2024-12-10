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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Киев  •  УНН

 • 8805 просмотра

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ГПСУ не фиксировала попыток захода российских войск на территорию Сумской области. Местность там заболоченная, что затрудняет возможность закрепления противника на этих позициях.

В Госпогранслужбе заявили, что не фиксировали попытки захода российских подразделений в Сумскую область. Об этом сообщил журналисту УНН представитель ГПСУ Андрей Демченко и добавил, что на той местности противнику сложно наступать, ведь местность заболоченная и закрепиться там достаточно непросто.

Демченко прокомментировал информацию DeepState о том, что россияне якобы вошли на территорию Сумской области и им удалось захватить территорию пограничной зоны в районе села Александрия.

Пограничные подразделения на том направлении в пределах своей зоны ответственности и позиций, которые удерживают, не фиксировали попытки захода российских подразделений на территорию Украины. Информации от других подразделений составляющих Сил обороны Украины, которые находятся на том направлении, об этом также не поступало. Стоит также отметить, что на той местности в Сумской области противнику сложно наступать, ведь местность заболочена и закрепиться там достаточно непросто

- сказал Демченко.

Однако он отметил, что следует всегда помнить, что линия границы с Россией, это фактически линия фронта, где Силы обороны держат свои позиции, чтобы противодействовать любым попыткам врага зайти на нашу территорию.

Дополнение

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что информация о прорыве россиянами границы на Сумщине - это фейк.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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