россия стягивает значительные силы на Покровское направление: НГУ раскрыла детали
Киев • УНН
Командующий НГУ сообщил о концентрации российских войск и техники на Покровском направлении. За неделю украинские военные уничтожили 3 танка, 7 единиц бронетехники и нанесли противнику сотни потерь.
рф активно стягивает технику и особый состав на Покровское направление. Об этом сообщил Командующий Национальной Гвардии Александр Пивненко, передает УНН.
"Покровское направление. Эти несколько дней работал в районах выполнения задач нашими воинскими частями и подразделениями... Противник продолжает концентрировать здесь значительные усилия. Привлекает большое количество личного состава, наносит постоянные артиллерийские и авиационные удары по нашим позициям", - сообщил Пивненко.
Он рассказал, что вместе с командирами детально проанализировали оперативную ситуацию и возможные действия противника. Особое внимание было уделено координации действий, логистическим вопросам и инженерному обеспечению.
Командующий НГУ отметил, что с начала недели бойцы уничтожили 3 танка, 7 единиц бронетехники, 3 САУ, более 10 ед. автомобильной техники противника.
"Отбили десятки штурмов, в результате чего противник потерял несколько сотен убитыми и ранеными", - добавил Пивненко.
Напомним
На прошлой неделе начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что Покровск в Донецкой области будет полностью блокироваться для въезда и выезда.