Вибух у Лівані: щонайменше 30 загиблих, понад 2,2 тисячі поранених, вибухову хвилю зафіксували на Кіпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Щонайменше 30 людей загинули під час вибуху в столиці Лівану. Такі попередні дані навів у вівторок міністр охорони здоров’я республіки Хамад Хасан. За його словами, які наводить телеканал Al Hadath, більше 2,5 тис. отримали поранення, пише УНН.
За попередніми даними, вибухнули конфісковані вибухові речовини, які зберігалися на складі в районі порту. Вибухова хвиля знищила або пошкодила будівлі в районі 10 кілометрів. Її відчули навіть на Кіпрі — в 240 кілометрах від Лівану. У Бейруті виникли перебої з інтернетом. ЗМІ повідомили про ще один вибух; передбачається, що він теж стався в районі порту, був першим і не таким потужним, як другий.
Загинули щонайменше 30 людей, постраждали понад 2500, заявив міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан. Серед загиблих — лідер ліванської націоналістичної партії “Аль-Катаїб” Назар Наджарьян, серед постраждалих — дружина і дочка прем’єр-міністра Лівану Хасана Діабі. Лікарні в Бейруті не справляються з потоком поранених. Крім того, частина людей досі залишається під уламками будівель.
Ліванське ісламістське угруповання “Хізбалла” відкинуло припущення про те, що вибухи могли відбутися в результаті авіаудару ізраїльської армії по складу зброї угруповання в порту Бейрута. Ізраїль також заявив про непричетність до інциденту. У свою чергу влада Лівану доручили армії почати патрулювання постраждалих районів Бейрута.
Aftermath of the explosion at #Beirut Port. pic.twitter.com/4WslvoGR3t— Aurora Intel — #StayHome (@AuroraIntel) August 4, 2020
Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020
Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі оголосив 5 серпня вдень жалоби за загиблими в Бейруті. Губернатор Бейрута Марван Аббуд порівняв те, що трапилося зі атомними вибухами в Хіросімі і Нагасакі під час Другої світової війни. “За все своє життя я не бачив таких руйнувань. Це національна катастрофа”, — заявив Аббуд. Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрену зустріч уряду.
Прямий ефір з Бейрута: