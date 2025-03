Вибух у Лівані: щонайменше 30 загиблих, понад 2,2 тисячі поранених, вибухову хвилю зафіксували на Кіпрі

За попередніми даними, вибухнули конфісковані вибухові речовини, які зберігалися на складі в районі порту. Вибухова хвиля знищила або пошкодила будівлі в районі 10 кілометрів. Її відчули навіть на Кіпрі — в 240 кілометрах від Лівану. У Бейруті виникли перебої з інтернетом. ЗМІ повідомили про ще один вибух; передбачається, що він теж стався в районі порту, був першим і не таким потужним, як другий.

Загинули щонайменше 30 людей, постраждали понад 2500, заявив міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан. Серед загиблих — лідер ліванської націоналістичної партії “Аль-Катаїб” Назар Наджарьян, серед постраждалих — дружина і дочка прем’єр-міністра Лівану Хасана Діабі. Лікарні в Бейруті не справляються з потоком поранених. Крім того, частина людей досі залишається під уламками будівель.

Ліванське ісламістське угруповання “Хізбалла” відкинуло припущення про те, що вибухи могли відбутися в результаті авіаудару ізраїльської армії по складу зброї угруповання в порту Бейрута. Ізраїль також заявив про непричетність до інциденту. У свою чергу влада Лівану доручили армії почати патрулювання постраждалих районів Бейрута.

Aftermath of the explosion at #Beirut Port. pic.twitter.com/4WslvoGR3t

— Aurora Intel — #StayHome (@AuroraIntel) August 4, 2020

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі оголосив 5 серпня вдень жалоби за загиблими в Бейруті. Губернатор Бейрута Марван Аббуд порівняв те, що трапилося зі атомними вибухами в Хіросімі і Нагасакі під час Другої світової війни. “За все своє життя я не бачив таких руйнувань. Це національна катастрофа”, — заявив Аббуд. Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрену зустріч уряду.

Прямий ефір з Бейрута: