Взрыв в Ливане: не менее 30 погибших, более 2,2 тысячи раненых, взрывную волну зафиксировали на Кипре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в столице Ливана. Такие предварительные данные привел во вторник министр здравоохранения республики Хамад Хасан. По его словам, которые приводит телеканал Al Hadath, более 2,5 тыс. получили ранения, пишет УНН.
По предварительным данным, взорвались конфискованные взрывчатые вещества, которые хранились на складе в районе порта. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 километров. Ее почувствовали даже на Кипре — в 240 километрах от Ливана. В Бейруте возникли перебои с интернетом. СМИ сообщили про еще один взрыв; предполагается, что он тоже произошел в районе порта, был первым и не таким мощным, как второй.
Погибли по меньшей мере 25 человек, пострадали более 2500, заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Среди погибших — лидер ливанской националистической партии “Аль-Катаиб” Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы в Бейруте не справляются с потоком раненых. Кроме того, часть людей до сих пор остаются под обломками зданий.
Ливанская исламистская группировка “Хизбалла” отвергла предположение о том, что взрывы могли произойти в результате авиаудара израильской армии по складу оружия группировки в порту Бейрута. Израиль также заявил о непричастности к инциденту. В свою очередь власти Ливана поручили армии начать патрулирование пострадавших районов Бейрута.
Aftermath of the explosion at #Beirut Port. pic.twitter.com/4WslvoGR3t— Aurora Intel — #StayHome (@AuroraIntel) August 4, 2020
Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим в Бейруте. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся со атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. “За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа”, — заявил Аббуд. Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренную встречу правительства.
Прямой эфир из Бейрута: