Взрыв в Ливане: не менее 30 погибших, более 2,2 тысячи раненых, взрывную волну зафиксировали на Кипре

По предварительным данным, взорвались конфискованные взрывчатые вещества, которые хранились на складе в районе порта. Взрывная волна уничтожила или повредила здания в районе 10 километров. Ее почувствовали даже на Кипре — в 240 километрах от Ливана. В Бейруте возникли перебои с интернетом. СМИ сообщили про еще один взрыв; предполагается, что он тоже произошел в районе порта, был первым и не таким мощным, как второй.

Погибли по меньшей мере 25 человек, пострадали более 2500, заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. Среди погибших — лидер ливанской националистической партии “Аль-Катаиб” Назар Наджарьян, среди пострадавших — жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Больницы в Бейруте не справляются с потоком раненых. Кроме того, часть людей до сих пор остаются под обломками зданий.

Ливанская исламистская группировка “Хизбалла” отвергла предположение о том, что взрывы могли произойти в результате авиаудара израильской армии по складу оружия группировки в порту Бейрута. Израиль также заявил о непричастности к инциденту. В свою очередь власти Ливана поручили армии начать патрулирование пострадавших районов Бейрута.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим в Бейруте. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся со атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. “За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа”, — заявил Аббуд. Президент Ливана Мишель Аун созвал экстренную встречу правительства.

