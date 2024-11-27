Укрэнерго объявило "график" отключений на завтра: что ждет украинцев

Завтра в Украине планируется одна очередь отключений для бытовых потребителей с 8:00 - 19:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 28 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 - 19:00 - одна очередь отключений для бытовых потребителей; 7:00 – 20:00 - применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время ракетно-Дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, добавили в компании.

Вместе с тем, в Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

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