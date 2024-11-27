Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета"Укрэнерго"

Кабинет министров Украины согласовал четыре кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УНН.

Детали

Были согласованы следующие кандидатуры:

Патрика Грейхена, который работал в федеральном министерстве окружающей среды в Германии.

Луиджи де Франциско, бывшего топ-менеджера итальянской энергокомпании Terna.

Пе Кофода, экс-депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Дании.

Яна Монтелла, бывшего председателя совета директоров Nord Pool as.

Напомним

В сентябре Министерство энергетики Украины начало конкурсный отбор на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Для проведения отбора был привлечен профессиональный консультант. Крайний срок назначения был установлен на 9 декабря, поскольку, по словам премьер-министра Шмыгаля, назначение новых членов наблюдательного совета и председателя правления "Укрэнерго" является одним из показателей программы сотрудничества с МВФ.

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