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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета"Укрэнерго"

Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета"Укрэнерго"

Киев  •  УНН

 • 2795 просмотра

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Кабмин согласовал кандидатуры четырех международных экспертов на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Среди них-бывшие высокопоставленные чиновники из Германии, Италии, Дании и Nord Pool as.

Кабинет министров Украины согласовал четыре кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УНН.

Детали

Были согласованы следующие кандидатуры:

  • Патрика Грейхена, который работал в федеральном министерстве окружающей среды в Германии.
  • Луиджи де Франциско, бывшего топ-менеджера итальянской энергокомпании Terna.
  • Пе Кофода, экс-депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Дании.
  • Яна Монтелла, бывшего председателя совета директоров Nord Pool as.

Напомним

В сентябре Министерство энергетики Украины начало конкурсный отбор на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Для проведения отбора был привлечен профессиональный консультант. Крайний срок назначения был установлен на 9 декабря, поскольку, по словам премьер-министра Шмыгаля, назначение новых членов наблюдательного совета и председателя правления "Укрэнерго" является одним из показателей программы сотрудничества с МВФ.

Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил увольнение Кудрицкого3 сент. 2024, 12:15 • 23586 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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