Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета"Укрэнерго"
Киев • УНН
Кабмин согласовал кандидатуры четырех международных экспертов на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Среди них-бывшие высокопоставленные чиновники из Германии, Италии, Дании и Nord Pool as.
Кабинет министров Украины согласовал четыре кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УНН.
Детали
Были согласованы следующие кандидатуры:
- Патрика Грейхена, который работал в федеральном министерстве окружающей среды в Германии.
- Луиджи де Франциско, бывшего топ-менеджера итальянской энергокомпании Terna.
- Пе Кофода, экс-депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Дании.
- Яна Монтелла, бывшего председателя совета директоров Nord Pool as.
Напомним
В сентябре Министерство энергетики Украины начало конкурсный отбор на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Для проведения отбора был привлечен профессиональный консультант. Крайний срок назначения был установлен на 9 декабря, поскольку, по словам премьер-министра Шмыгаля, назначение новых членов наблюдательного совета и председателя правления "Укрэнерго" является одним из показателей программы сотрудничества с МВФ.
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