МВФ вимагає призначення наглядової ради та голови правління “Укренерго” — Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що МВФ та європейські партнери вимагають призначення нових членів наглядової ради та голови правління "Укренерго". Це є одним з показників програми співпраці з МВФ.
МВФ та європейські партнери вимагають призначення членів наглядової ради та майбутнього голови правління як одного з показників програми співпраці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
Конкурс на члена Наглядової Ради НЕК "Укренерго" відбувся. Є шорт-лист із п'яти кандидатів. Це вже на вибір міністра енергетики призначати одного чи трьох, вибір є. Призначення відбуватимуться згідно з принципами ОЕСР і проведеної корпоративної реформи
За його словами, він не розмовляв з членами Наглядової Ради НЕК "Укренерго" і причини звільнення йому не відомі.
У нас є комунікація з МВФ, який спільно з європейськими партнерами ставить одним із показників програми призначення членів наглядової ради і майбутнього голови правління відповідно до принципів ОЕСР. Ці принципи будуть, очевидно, прописані в параметрах наших відносин із партнерами. Жодних інших додаткових даних у мене немає
Нагадаємо
Ставка Верховного головнокомандувача вирішила звільнити керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Він має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Причина - незавершене будівництво захисник конструкцій навколо підстанцій "Укренерго".
Згодом, Наглядова рада Укренерго підтвердила, що прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Голова наглядової ради НЕК Укренерго Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.
Сам ж Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення не пов'язане із захистом підстанцій "Укренерго".