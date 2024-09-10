МВФ вимагає призначення наглядової ради та голови правління “Укренерго” — Шмигаль

МВФ та європейські партнери вимагають призначення членів наглядової ради та майбутнього голови правління як одного з показників програми співпраці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

Конкурс на члена Наглядової Ради НЕК "Укренерго" відбувся. Є шорт-лист із п'яти кандидатів. Це вже на вибір міністра енергетики призначати одного чи трьох, вибір є. Призначення відбуватимуться згідно з принципами ОЕСР і проведеної корпоративної реформи

За його словами, він не розмовляв з членами Наглядової Ради НЕК "Укренерго" і причини звільнення йому не відомі.

У нас є комунікація з МВФ, який спільно з європейськими партнерами ставить одним із показників програми призначення членів наглядової ради і майбутнього голови правління відповідно до принципів ОЕСР. Ці принципи будуть, очевидно, прописані в параметрах наших відносин із партнерами. Жодних інших додаткових даних у мене немає