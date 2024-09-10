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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль

МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 13:40  •  20749 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль заявил, что МВФ и европейские партнеры требуют назначения новых членов наблюдательного совета и председателя правления «Укрэнерго». Это является одним из показателей программы сотрудничества с МВФ.

МВФ и европейские партнеры требуют назначения членов наблюдательного совета и будущего председателя правления как одного из показателей программы сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН

Конкурс на члена Наблюдательного Совета НЭК «Укрэнерго» состоялся. Есть шорт-лист из пяти кандидатов. Это уже на выбор министра энергетики назначать одного или трех, выбор есть. Назначение будут происходить согласно принципам ОЭСР и проведенной корпоративной реформы

- сказал Шмыгаль.

По его словам, он не разговаривал с членами Наблюдательного Совета НЭК «Укрэнерго» и причины увольнения ему не известны.

У нас есть коммуникация с МВФ, который совместно с европейскими партнерами ставит одним из показателей программы назначение членов набсовета и будущего председателя правления в соответствии с принципами ОЭСР. Эти принципы будут, очевидно, прописаны в параметрах наших отношений с партнерами. Никаких других дополнительных данных у меня нет

 - отметил он.

Напомним 

Ставка Верховного главнокомандующего решила уволить руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Он должен написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причина - незавершенное строительство защитник конструкций вокруг подстанций «Укрэнерго».

Впоследствии, Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил, что принято решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании по соглашению сторон. Председатель наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. 

Сам же Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с защитой подстанций «Укрэнерго». 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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