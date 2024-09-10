МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль

МВФ и европейские партнеры требуют назначения членов наблюдательного совета и будущего председателя правления как одного из показателей программы сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

Конкурс на члена Наблюдательного Совета НЭК «Укрэнерго» состоялся. Есть шорт-лист из пяти кандидатов. Это уже на выбор министра энергетики назначать одного или трех, выбор есть. Назначение будут происходить согласно принципам ОЭСР и проведенной корпоративной реформы - сказал Шмыгаль.

По его словам, он не разговаривал с членами Наблюдательного Совета НЭК «Укрэнерго» и причины увольнения ему не известны.

У нас есть коммуникация с МВФ, который совместно с европейскими партнерами ставит одним из показателей программы назначение членов набсовета и будущего председателя правления в соответствии с принципами ОЭСР. Эти принципы будут, очевидно, прописаны в параметрах наших отношений с партнерами. Никаких других дополнительных данных у меня нет - отметил он.

Напомним

Ставка Верховного главнокомандующего решила уволить руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Он должен написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причина - незавершенное строительство защитник конструкций вокруг подстанций «Укрэнерго».

Впоследствии, Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил, что принято решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании по соглашению сторон. Председатель наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.

Сам же Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с защитой подстанций «Укрэнерго».