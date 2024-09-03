Не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго": Кудрицький прокоментував своє звільнення

Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що рішення наглядової ради енергокомпанії щодо його звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго", передає УНН.

2 вересня Наглядова рада "Укренерго" на позачерговому засіданні рішенням більшості її членів вирішила достроково припинити мої повноваження голови правління. В.о. голови правління призначений Олексій Брехт, член правління який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури. Також ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови правління компанії - написав Кудрицький.

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Він зазначив, що позачергове засідання НР ініціював він, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника "Укренерго" - повноваження виключно Наглядової ради.Кудрицький наголосив, що саме незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси – ключова запорука надання західними партнерами 1,5 мільярдів євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист.

Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях "Укренерго" побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах "Укренерго". Там, де замовником виступала Компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки. Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу - повідомив Кудрицький.

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Окрім того, він заявив, що останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації "Укренерго".

"Збереження в "Укренерго" професійної команди і призначення у наглядову раду всіх незалежних її членів – запорука того, щоб в майбутньому Компанія не стала генератором такого роду грошових потоків. І не втратила підтримку західних партнерів, яка повністю використовується на відновлення енергосистеми. Мій наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Саме так був призначений і я 4 роки тому", - написав Кудрицький.