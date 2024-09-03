Не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго»: Кудрицкий прокомментировал свое увольнение

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что решение наблюдательного совета энергокомпании о его увольнении не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго», передает УНН.

2 сентября Наблюдательный совет «Укрэнерго» на внеочередном заседании решением большинства его членов решил досрочно прекратить мои полномочия председателя правления. И.о. председателя правления назначен Алексей Брехт, член правления отвечающий за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры. Также принято решение о проведении конкурса на замещение должности председателя правления компании - написал Кудрицкий.

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Он отметил, что внеочередное заседание НС инициировал он, потому что убежден, что вопрос увольнения и назначения руководителя «Укрэнерго» - полномочия исключительно Наблюдательного совета.Кудрицкий отметил, что именно независимость корпоративного управления компании и прозрачные бизнес-процессы - ключевой залог предоставления западными партнерами 1,5 миллиардов евро финансовой поддержки на восстановление энергосистемы и ее защиту.

Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение НС о моем увольнении не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго». Я представил членам Наблюдательного совета детальный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было. Я не могу вдаваться в детали, но на подстанциях «Укрэнерго» построено более 60 антидронових укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения построены только на объектах «Укрэнерго». Там, где заказчиком выступала Компания, не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки. Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не значит, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это означает, что мы сможем быстро, за несколько дней, восстановить ее работу - сообщил Кудрицкий.

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Кроме того, он заявил, что в последнее время в анонимных телеграмм-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации «Укрэнерго».

«Сохранение в «Укрэнерго» профессиональной команды и назначение в наблюдательный совет всех независимых ее членов - залог того, чтобы в будущем Компания не стала генератором такого рода денежных потоков. И не потеряла поддержку западных партнеров, которая полностью используется на восстановление энергосистемы. Мой преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе. Именно так был назначен и я 4 года назад», - написал Кудрицкий.