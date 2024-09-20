Міненерго оголосило відбір незалежних членів Наглядової ради "Укренерго"
Київ • УНН
Міністерство енергетики України розпочало конкурсний відбір на три посади незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго". Для проведення відбору буде залучено професійного консультанта.
Міністерство енергетики оголосило про відбір незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго". Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Міністерство енергетики України підтвердило свою відданість підтримці стабільного та незалежного управління НЕК "Укренерго", щоб зміцнити позиції компанії та відновити довіру серед зацікавлених сторін.
Відтак, у рамках цих зусиль розпочато конкурсний відбір кандидатів на три посади незалежних членів Наглядової ради.
Міненерго також доручило НЕК "Укренерго" залучити професійного консультанта для проведення відбору.
Детальнішу інформацію можна знайти у повній заяві на сайті міністерства.
В суботу в Україні не планують відключати світло - "Укренерго"20.09.24, 18:31 • 14590 переглядiв