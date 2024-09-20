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В суботу в Україні не планують відключати світло - "Укренерго"

В суботу в Україні не планують відключати світло - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 14590 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомила, що 21 вересня в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує можливий дефіцит електроенергії до 6 ГВт взимку.

Завтра, 21 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання не плануються

- йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо

В Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що взимку нестача електроенергії в Україні може сягнути шести гігаватів. У зв'язку з цим майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного вторгнення

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ukrenerhoУкренерго
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