В субботу в Украине не планируют отключать свет - «Укрэнерго»
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 21 сентября в Украине не планируют применять графики отключений света. Международное энергетическое агентство прогнозирует возможный дефицит электроэнергии до 6 ГВт зимой.
Завтра, 21 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 21 сентября, меры ограничения потребления не планируются
Напомним,
В Международном энергетическом агентстве считают, что зимой нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт. В связи с этим предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения