В субботу в Украине не планируют отключать свет - «Укрэнерго»

Завтра, 21 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

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Завтра, 21 сентября, меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

Напомним,

В Международном энергетическом агентстве считают, что зимой нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт. В связи с этим предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения