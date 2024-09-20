Минэнерго объявило отбор независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго"
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины начало конкурсный отбор на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Для проведения отбора будет привлечен профессиональный консультант.
Министерство энергетики объявило об отборе независимых членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Министерство энергетики Украины подтвердило свою приверженность поддержке стабильного и независимого управления НЭК "Укрэнерго", чтобы укрепить позиции компании и восстановить доверие среди заинтересованных сторон.
Следовательно, в рамках этих усилий начат конкурсный отбор кандидатов на три должности независимых членов Наблюдательного совета.
Минэнерго также поручило НЭК "Укрэнерго" привлечь профессионального консультанта для проведения отбора.
Более подробную информацию можно найти в полном заявлении на сайте министерства.
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