Кабмін оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго"
Київ • УНН
Кабмін оголосив конкурс на три посади незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго". Документи прийматимуться до 31 жовтня 2024 року, призначення має відбутися до 9 грудня 2024 року.
Стартував конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго". Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Кабінет Міністрів України оголосив початок конкурсного відбору на посади трьох незалежних членів Наглядової ради НЕК "Укренерго"
Ще одного, четвертого, незалежного члена Наглядової ради – вже обирають за раніше запущеною конкурсною процедурою. Загалом до Наглядової ради "Укренерго" мають входити сім осіб – чотири незалежних члени і троє представників держави.
В компанії наголошують, що призначення всіх незалежних членів Наглядової ради "Укренерго" має відбутися до 9 грудня 2024 року.
Документи для участі в оголошеному конкурсному відборі прийматимуться до 31 жовтня 2024 року (включно), українською та англійською мовами. Охочі взяти участь – можуть надсилати свої заяви на електронну адресу: [email protected].
А втім, варто зважати, що до кандидатів є низка вимог, з якими можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що МВФ та європейські партнери вимагають призначення нових членів наглядової ради та голови правління "Укренерго". Це є одним з показників програми співпраці з МВФ.