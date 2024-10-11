Кабмин объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"
Киев • УНН
Кабмин объявил конкурс на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго». Документы будут приниматься до 31 октября 2024 года, назначение должно состояться до 9 декабря 2024 года.
Стартовал конкурсный отбор на должности трех независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго». Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины объявил начало конкурсного отбора на должности трех независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»
Еще одного, четвертого, независимого члена Наблюдательного совета - уже выбирают по ранее запущенной конкурсной процедуре. Всего в Наблюдательный совет «Укрэнерго» должны входить семь человек - четыре независимых члена и трое представителей государства.
В компании отмечают, что назначение всех независимых членов Наблюдательного совета «Укрэнерго» должно состояться до 9 декабря 2024 года.
Документы для участия в объявленном конкурсном отборе будут приниматься до 31 октября 2024 года (включительно), на украинском и английском языках. Желающие принять участие - могут присылать свои заявления на электронный адрес: [email protected].
А впрочем, стоит учитывать, что к кандидатам есть ряд требований, с которыми можно ознакомиться по ссылке.
Напомним,
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что МВФ и европейские партнеры требуют назначения новых членов наблюдательного совета и председателя правления «Укрэнерго». Это является одним из показателей программы сотрудничества с МВФ.