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Кабмин объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Кабмин объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:29  •  2950 просмотра

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Кабмин объявил конкурс на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго». Документы будут приниматься до 31 октября 2024 года, назначение должно состояться до 9 декабря 2024 года.

Стартовал конкурсный отбор на должности трех независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».  Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины объявил начало конкурсного отбора на должности трех независимых членов Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»  

- говорится в заявлении компании. 

Еще одного, четвертого, независимого члена Наблюдательного совета - уже выбирают по ранее запущенной конкурсной процедуре. Всего в Наблюдательный совет «Укрэнерго» должны входить семь человек - четыре независимых члена и трое представителей государства.

В компании отмечают, что назначение всех независимых членов Наблюдательного совета «Укрэнерго» должно состояться до 9 декабря 2024 года.

Документы для участия в объявленном конкурсном отборе будут приниматься до 31 октября 2024 года (включительно), на украинском и английском языках. Желающие принять участие - могут присылать свои заявления на электронный адрес: [email protected].

А впрочем, стоит учитывать, что к кандидатам есть ряд требований, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Напомним,

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что МВФ и европейские партнеры требуют назначения новых членов наблюдательного совета и председателя правления «Укрэнерго». Это является одним из показателей программы сотрудничества с МВФ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль