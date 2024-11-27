Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

В Киевском научно-исследовательском институте судебной экспертизы (КНИИСЭ) рассказали о деталях исследования российского и иранского оружия, используемого в войне против Украины. эксперты КНИИСЭ работают над исследованием частей и обломков ракет, дронов и других образцов оружия, которые использует враг против Украины. Специалисты устанавливают тип оружия, особенности его применения, идентифицируют иностранные компоненты, которые часто попадают в оружие, несмотря на санкции, и выясняют их происхождение, пишет УНН.

Санкции действуют, но не идеальны

Как рассказали эксперты Лаборатории военных исследований КНИИСЭ, значительная часть компонентов российских ракет и дронов является иностранного происхождения. По их словам, в некоторых случаях это число достигает 85-90% от общего количества деталей.

"Среди последних объектов исследований, анализировалась российская крылатая ракета Х-69, которая была принята на вооружение страной-агрессором только в 2023 году. Так, в системах управления и обеспечения полета уже идентифицированы компоненты японского производства", — отметили специалисты.

Среди прочего, по данным КНИИСЭ, в российских дронах-камикадзе с маркировкой "Герань 2" ("Shahed 136") используются китайские двигатели, японские подшипники и польские бензонасосы. Поэтому, как оказывается, даже после введения санкций россия находит способы получать комплектующие через третьи страны, или в виде товаров двойного назначения.

"Шахеды" - технологический микс

По словам экспертов Института, исследования показывают, что дроны-камикадзе "шахеды", которые россия использует в войне против Украины, прошли несколько этапов модификации.

В частности, первые модели были основаны на иранских компонентах, многие из которых были изготовлены на основе китайских технологий. На следующем этапе россия начала собирать дроны с готовых машинокомплектов, полученных из Ирана, добавив свои боевые части.

Последние же версии дронов "шахед — К" уже изготавливаются в россии, но с иностранными компонентами-от китайских двигателей до японских подшипников.

"На одном из последних исследованных "шахедов" идентифицирован карбюратор, изготовленный в Ирландии. Эта деталь была официально приобретена через китайскую компанию, которая использует такие компоненты для сельскохозяйственной техники", - рассказали эксперты КНИИСЭ.

Северокорейские ракеты-угроза, но с ограничениями

Специалисты института также исследуют применение россией северокорейских ракет, типа KN-23/24.

"Особенность данного типа оружия заключается в мощной боевой части, но их точность вызывает большие сомнения. Кроме того, считаем, что значительные пробелы наблюдаются собственно в системах навигации, которые часто не срабатывают, что делает в общем контексте менее эффективными. Однако это не отрицает факт опасности для украинских граждан", - отметили эксперты.

По их словам, в этих ракетах также обнаружены компоненты иностранного происхождения, что свидетельствует о важности продолжения усиления санкционного давления и контроля.

Эксперты отмечают, что, хотя санкции работают, многие компоненты для российского оружия попадают через третьи страны или в обход ограничений. "Важно отслеживать происхождение компонентов и перекрывать такие пути поставок. Например, после обращения украинской стороны в Польшу по фактам выявления компонентов польских компаний был ощутимый результат", — подчеркнули в КНИИСЭ.

Украинские исследователи продолжают передавать собранные доказательства международным партнерам, в том числе для рассмотрения в судах, таких как Гаагский трибунал. Это является важным шагом в борьбе за справедливость и усиление санкционного давления на россию.

Добавим

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующиеи.