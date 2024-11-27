Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 83072 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 126799 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 132448 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 135223 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 119664 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 121982 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 129711 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146606 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114572 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125079 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 108081 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 105719 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 118595 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 102247 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 60208 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 36840 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 118595 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 126799 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 132448 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 135223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 30557 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 60208 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 102247 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 105719 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 108081 просмотра
Актуальное
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Киев  •  УНН

 • 36048 просмотра

Read in English

КНИИСЭ исследует российское и иранское оружие, используемое против Украины. В некоторых образцах обнаружено до 90% иностранных компонентов, включая детали из Японии, Китая и европейских стран.

В Киевском научно-исследовательском институте судебной экспертизы (КНИИСЭ) рассказали о деталях исследования российского и иранского оружия, используемого в войне против Украины. эксперты КНИИСЭ работают над исследованием частей и обломков ракет, дронов и других образцов оружия, которые использует враг против Украины. Специалисты устанавливают тип оружия, особенности его применения, идентифицируют иностранные компоненты, которые часто попадают в оружие, несмотря на санкции, и выясняют их происхождение, пишет УНН.

Санкции действуют, но не идеальны

Как рассказали эксперты Лаборатории военных исследований КНИИСЭ, значительная часть компонентов российских ракет и дронов является иностранного происхождения. По их словам, в  некоторых случаях это число достигает 85-90% от общего количества деталей.

"Среди последних объектов исследований, анализировалась российская крылатая ракета Х-69, которая была принята на вооружение страной-агрессором только в 2023 году. Так, в системах управления и обеспечения полета уже идентифицированы компоненты японского производства", — отметили специалисты.

Среди прочего, по данным КНИИСЭ, в российских дронах-камикадзе с маркировкой "Герань 2" ("Shahed 136") используются китайские двигатели, японские подшипники и польские бензонасосы. Поэтому, как оказывается,  даже после введения санкций россия находит способы получать комплектующие через третьи страны, или в виде товаров двойного назначения.

"Шахеды" - технологический микс

По словам экспертов Института, исследования показывают, что дроны-камикадзе "шахеды", которые россия использует в войне против Украины, прошли несколько этапов модификации.

В частности, первые модели были основаны на иранских компонентах, многие из которых были изготовлены на основе китайских технологий. На следующем этапе россия начала собирать дроны с готовых машинокомплектов, полученных из Ирана, добавив свои боевые части.

Последние же версии дронов "шахед — К" уже изготавливаются в россии, но с иностранными компонентами-от китайских двигателей до японских подшипников.

"На одном из последних исследованных "шахедов" идентифицирован карбюратор, изготовленный в Ирландии. Эта деталь была официально приобретена через китайскую компанию, которая использует такие компоненты для сельскохозяйственной техники", - рассказали эксперты КНИИСЭ.

Северокорейские ракеты-угроза, но с ограничениями

Специалисты института также исследуют применение россией северокорейских ракет, типа KN-23/24.

"Особенность данного типа оружия  заключается в мощной боевой части, но их точность вызывает большие сомнения. Кроме того, считаем, что значительные пробелы наблюдаются собственно в системах навигации, которые часто не срабатывают, что делает в общем контексте менее эффективными. Однако это не отрицает факт опасности для украинских граждан", - отметили эксперты.

По их словам, в этих ракетах также обнаружены компоненты иностранного происхождения, что свидетельствует о важности продолжения усиления санкционного давления и контроля.

Эксперты отмечают, что, хотя санкции работают, многие компоненты для российского оружия попадают через третьи страны или в обход ограничений. "Важно отслеживать происхождение компонентов и перекрывать такие пути поставок. Например, после обращения украинской стороны в Польшу по фактам выявления компонентов польских компаний был ощутимый результат", — подчеркнули в КНИИСЭ.

Украинские исследователи продолжают передавать собранные доказательства международным партнерам, в том числе для рассмотрения в судах, таких как Гаагский трибунал. Это является важным шагом в борьбе за справедливость и усиление санкционного давления на россию.

Добавим

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующиеи.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологиипубликации
khesa-shakhed-136Шахед-136
severnaya-koreyaСеверная Корея
kitaiКитай
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
iranИран