Вибух у Бейруті порівняли з ядерним ударом: хронологія подій

ukru
19 березня, 18:42 • 37645 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 80790 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 89317 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112698 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119336 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116841 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152011 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125020 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124731 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123879 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 27977 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 30974 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 36486 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 31524 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 32415 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 80710 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102502 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83948 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152018 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51409 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58762 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107780 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126049 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125452 перегляди
Актуальне
Вибух у Бейруті порівняли з ядерним ударом: хронологія подій

Вибух у Бейруті порівняли з ядерним ударом: хронологія подій

Київ • УНН

 • 181983 перегляди

Що сталося у ліванській столиці Бейрут і що відомо наразі

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У столиці Лівану Бейруті у вівторок, 4 серпня, пролунав потужний вибух у порту. Понад 70 людей загинуло, близько 4 тисяч постраждалих. Вибух у Бейруті вже порівняли з ядерним ударом по Хіросімі та Нагасакі.

Вибухову хвилю відчули в центрі міста й передмісті. У Бейрутському порту спалахнула велика пожежа.

Десятки поранених і сотні постраждалих почали звозити до лікарні, яка була знищена вибухом.

За попередніми даними повідомлялося, що вибухнули конфісковані вибухові речовини, які зберігалися на складі в районі порту. Вибухова хвиля знищила та пошкодила будівлі в районі 10 км. Її відчули навіть на Кіпрі – у 240 км від Лівану.

Ліванське ісламістське угруповання "Хізбалла" відкинуло припущення про те, що вибухи могли відбутися в результаті авіаудару ізраїльської армії по складу зброї угруповання в порту Бейрута. Ізраїль також заявив про непричетність до інциденту. Своєю чергою влада Лівану доручили армії почати патрулювання постраждалих районів Бейрута.

Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив 5 серпня день жалоби за загиблими в Бейруті. Губернатор Бейрута Марван Аббуд порівняв вибух у порту з ядерними ударами по Хіросімі і Нагасакі у 1945 році.

У ніч з 4 на 5 серпня повідомлялося, що не менше 70 людей загинули в результаті вибуху в порту Бейрута, понад 3,7 тис. постраждали. Лікарні столиці Лівану переповнені.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та постраждалим у результаті руйнівного вибуху у Бейруті.

Згодом МЗС України повідомило, що серед постраждалих від вибуху у Бейруті українців немає.

У результаті сильного вибуху в Бейруті пошкоджена будівля посольства Вірменії в Лівані.

Також відомо, що від вибуху постраждали як будівля Посольства Республіки Кіпр у Бейруті, так і резиденція кіпрського посла в ліванській столиці. Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс висловив співчуття всім сім’ям загиблих під час вибуху в Лівані.

Франція одна з перших європейських країн відреагувала на надзвичайну подію та направила допомогу Лівану.

Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб виступив зі зверненням до нації та заявив, що вибух у порту Бейрута обернувся катастрофою для країни. Він також пообіцяв покарати винних.

Сейсмологи Йорданії заявили, що вибух був рівнозначним потужному землетрусу. За словами керівника Йорданської сейсмічної обсерваторії Махмуда аль-Каріюті, "станції моніторингу землетрусів в Йорданії зафіксували вибух о 18:08 за місцевим часом, який еквівалентний землетрусу силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера, в результаті чого стався величезний викид енергії".

Через вибух у Бейруті армія Ізраїлю заявила, що настав час "відкласти конфлікт", Єрусалим запропонував Лівану гуманітарну та медичну допомогу.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття народу Лівану та також запропонував допомогу і підтримку постраждалим.

Стало відомо, що декілька співробітників командування Тимчасових сил ООН у Лівані отримали поранення в результаті вибуху в Бейруті. У силових структурах Лівану повідомили, що здетонували понад 50 тонн аміачної селітри з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден декілька років тому. Усі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. У результаті вибуху загинули 70 осіб, майже 4 тисячі постраждали.

Термінову медичну допомогу Лівану пообіцяв направити Кувейт, а найвища будівля світу – Бурдж-Халіфа в Дубаї – у "знак солідарності з братським народом" була підсвічена в кольори прапора Лівану.

За даними ліванського МОЗ, у результаті вибуху в порту Бейрута загинули 78 осіб, близько 4 тисяч постраждали. Вибуховою хвилею знищено і пошкоджено десятки будівель в зоні морської гавані. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що працюють із МОЗ Лівану з питання забезпечення поставок матеріалів для лікування травм у зв’язку з вибухом в порту Бейрута. Серед травмованих - 48 співробітників ООН та члени їх сімей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські генерали вважають, що в ліванській столиці вибухнула бомба, і мова йде про атаку.

Після засідання Вищої ради оборони Лівану у зв'язку з вибухом в порту ліванської столиці, влада оголосила Бейрут зоною лиха.

МЗС та Посольство України продовжують збирати інформацію щодо українців, які могли постраждати під час вибуху у Лівані.

За інформацією ліванських ЗМІ стало відомо, що у порту Бейрута відбувся вибух 2750 тонн амонію, який знаходився на судні, що перебувало в порту з 2014 року. Зазначається, що судно належить російському бізнесмену.

Фото: Agence France-Presse, Associated Press, EPA, Reuters

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуМультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32