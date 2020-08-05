Вибух у Бейруті порівняли з ядерним ударом: хронологія подій

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У столиці Лівану Бейруті у вівторок, 4 серпня, пролунав потужний вибух у порту. Понад 70 людей загинуло, близько 4 тисяч постраждалих. Вибух у Бейруті вже порівняли з ядерним ударом по Хіросімі та Нагасакі.

Вибухову хвилю відчули в центрі міста й передмісті. У Бейрутському порту спалахнула велика пожежа.



Десятки поранених і сотні постраждалих почали звозити до лікарні, яка була знищена вибухом.



За попередніми даними повідомлялося, що вибухнули конфісковані вибухові речовини, які зберігалися на складі в районі порту. Вибухова хвиля знищила та пошкодила будівлі в районі 10 км. Її відчули навіть на Кіпрі – у 240 км від Лівану.



Ліванське ісламістське угруповання "Хізбалла" відкинуло припущення про те, що вибухи могли відбутися в результаті авіаудару ізраїльської армії по складу зброї угруповання в порту Бейрута. Ізраїль також заявив про непричетність до інциденту. Своєю чергою влада Лівану доручили армії почати патрулювання постраждалих районів Бейрута.



Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб оголосив 5 серпня день жалоби за загиблими в Бейруті. Губернатор Бейрута Марван Аббуд порівняв вибух у порту з ядерними ударами по Хіросімі і Нагасакі у 1945 році.



У ніч з 4 на 5 серпня повідомлялося, що не менше 70 людей загинули в результаті вибуху в порту Бейрута, понад 3,7 тис. постраждали. Лікарні столиці Лівану переповнені.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та постраждалим у результаті руйнівного вибуху у Бейруті.

Згодом МЗС України повідомило, що серед постраждалих від вибуху у Бейруті українців немає.

У результаті сильного вибуху в Бейруті пошкоджена будівля посольства Вірменії в Лівані.



Також відомо, що від вибуху постраждали як будівля Посольства Республіки Кіпр у Бейруті, так і резиденція кіпрського посла в ліванській столиці. Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс висловив співчуття всім сім’ям загиблих під час вибуху в Лівані.



Франція одна з перших європейських країн відреагувала на надзвичайну подію та направила допомогу Лівану.



Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб виступив зі зверненням до нації та заявив, що вибух у порту Бейрута обернувся катастрофою для країни. Він також пообіцяв покарати винних.



Сейсмологи Йорданії заявили, що вибух був рівнозначним потужному землетрусу. За словами керівника Йорданської сейсмічної обсерваторії Махмуда аль-Каріюті, "станції моніторингу землетрусів в Йорданії зафіксували вибух о 18:08 за місцевим часом, який еквівалентний землетрусу силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера, в результаті чого стався величезний викид енергії".



Через вибух у Бейруті армія Ізраїлю заявила, що настав час "відкласти конфлікт", Єрусалим запропонував Лівану гуманітарну та медичну допомогу.



Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття народу Лівану та також запропонував допомогу і підтримку постраждалим.



Стало відомо, що декілька співробітників командування Тимчасових сил ООН у Лівані отримали поранення в результаті вибуху в Бейруті. У силових структурах Лівану повідомили, що здетонували понад 50 тонн аміачної селітри з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден декілька років тому. Усі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. У результаті вибуху загинули 70 осіб, майже 4 тисячі постраждали.



Термінову медичну допомогу Лівану пообіцяв направити Кувейт, а найвища будівля світу – Бурдж-Халіфа в Дубаї – у "знак солідарності з братським народом" була підсвічена в кольори прапора Лівану.



За даними ліванського МОЗ, у результаті вибуху в порту Бейрута загинули 78 осіб, близько 4 тисяч постраждали. Вибуховою хвилею знищено і пошкоджено десятки будівель в зоні морської гавані. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що працюють із МОЗ Лівану з питання забезпечення поставок матеріалів для лікування травм у зв’язку з вибухом в порту Бейрута. Серед травмованих - 48 співробітників ООН та члени їх сімей.



Президент США Дональд Трамп заявив, що американські генерали вважають, що в ліванській столиці вибухнула бомба, і мова йде про атаку.



Після засідання Вищої ради оборони Лівану у зв'язку з вибухом в порту ліванської столиці, влада оголосила Бейрут зоною лиха.



МЗС та Посольство України продовжують збирати інформацію щодо українців, які могли постраждати під час вибуху у Лівані.

За інформацією ліванських ЗМІ стало відомо, що у порту Бейрута відбувся вибух 2750 тонн амонію, який знаходився на судні, що перебувало в порту з 2014 року. Зазначається, що судно належить російському бізнесмену.

Фото: Agence France-Presse, Associated Press, EPA, Reuters