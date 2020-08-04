У результаті вибуху в Бейруті загинуло щонайменше 10 осіб, сотні постраждалих

“Через потужний вибух, що пролунав поблизу центру Бейрута загинуло щонайменше 10 людей, сотні поранених. Ударною хвилею повибивало вікна, обвалились балкони квартир”, — повідомляють у виданні.

Агенція France-Presse, цитуючи ліванський Червоний Хрест, пише про “сотні жертв”, у тому числі загиблих та поранених.

За інформацією The Guardian, десятки поранених привозять до лікарні, що була знищена цим вибухом. Тож лікарі не мають можливості надати допомогу.

Також повідомляється, що інші столичні лікарні терміново потребують донорів крові.

Нагадаємо, що у столиці Лівану стався потужний вибух.