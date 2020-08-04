В результате взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, сотни пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По меньшей мере 10 тел погибших были доставлены в больницы столицы Ливана Бейрута после мощного взрыва, который произошел в порту этого города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Из-за мощного взрыва, прогремевшего вблизи центра Бейрута погибли по меньшей мере 10 человек, сотни раненых. Ударной волной выбило окна, обрушились балконы квартир", - сообщают в издании.
Агентство France-Presse, цитируя ливанский Красный Крест, пишет о "сотнях жертв", в том числе погибших и раненых.
По информации The Guardian, десятки раненых привозят в больницу, которая была уничтожена этим взрывом. Поэтому врачи не имеют возможности оказать помощь.
Также сообщается, что другие столичные больницы срочно нуждаются в донорах крови.
Напомним, что в столице Ливана произошел мощный взрыв.