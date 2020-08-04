У столиці Лівану стався потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У столиці Лівану Бейруті пролунав потужний вибух у порту. Вибухову хвилю відчули в центрі міста й передмісті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне інформагентство Лівану.
"У Бейрутському порту спалахнула велика пожежа, у центрі столиці та передмісті почулися сильні вибухи. На місце події терміново поїхали пожежні команди", - пишуть у виданні.
Також деякі ЗМІ повідомляють, що внаслідок пожежі загинуло щонайменше 10 людей.
Наразі причина вибуху невідома. Одні повідомляють про займання піротехніки на складі в порту. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного із суден, що перебували в порту.
Раніше УНН писав, що у Чернігові у триповерховій неексплуатуємій будівлі стався вибух.