У столиці Лівану стався потужний вибух

"У Бейрутському порту спалахнула велика пожежа, у центрі столиці та передмісті почулися сильні вибухи. На місце події терміново поїхали пожежні команди", - пишуть у виданні.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що внаслідок пожежі загинуло щонайменше 10 людей.

Наразі причина вибуху невідома. Одні повідомляють про займання піротехніки на складі в порту. Інші кажуть, що вибухнула піротехніка на борту одного із суден, що перебували в порту.

Раніше УНН писав, що у Чернігові у триповерховій неексплуатуємій будівлі стався вибух.