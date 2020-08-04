У Чернігові у триповерховій неексплуатуємій будівлі стався вибух

"3 серпня о 09 год. 55 хв. у місті Чернігів по вул. Мазепи, 62 у триповерховій неексплуатуємій будівлі ТОВ "НОВОФІЛ" на першому поверсі виникла пожежа. Внаслідок вибуху (попередньо газовий балон) на другому поверсі та дії високої температури частково зруйновано міжповерхові перекриття, покрівля та зовнішня стіна будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 18 год. 10 хв. пожежу ліквідовано на площі 2 тис. 400 м2. До гасіння залучалося 57 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося раніше в УНН, погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: вибухонебезпечних предметів не виявили.