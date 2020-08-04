В Чернигове в трехэтажном неэксплуатируемом здании произошел взрыв

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100555 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109212 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114073 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145352 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114708 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138185 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103516 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105027 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Чернигове в трехэтажном неэксплуатируемом здании произошел взрыв

В Чернигове в трехэтажном неэксплуатируемом здании произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 14274 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Чернигове в трехэтажном неэксплуатируемом здании на первом этаже произошел пожар, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

"3 августа в 09 ч. 55 мин. в городе Чернигов по ул. Мазепы, 62 в трехэтажном неэксплуатируемом здания ООО "Новофил" на первом этаже возник пожар. В результате взрыва (предварительно газовый баллон) на втором этаже и действия высокой температуры частично разрушено межэтажные перекрытия, кровля и наружная стена здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 18 час. 10 мин. пожар ликвидирован на площади 2 тыс. 400 м2. К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось ранее в УНН, угроза взрывом в столичном бизнес-центре: взрывоопасных предметов не обнаружили.

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