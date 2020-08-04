В Чернигове в трехэтажном неэксплуатируемом здании произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Чернигове в трехэтажном неэксплуатируемом здании на первом этаже произошел пожар, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"3 августа в 09 ч. 55 мин. в городе Чернигов по ул. Мазепы, 62 в трехэтажном неэксплуатируемом здания ООО "Новофил" на первом этаже возник пожар. В результате взрыва (предварительно газовый баллон) на втором этаже и действия высокой температуры частично разрушено межэтажные перекрытия, кровля и наружная стена здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 18 час. 10 мин. пожар ликвидирован на площади 2 тыс. 400 м2. К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.
Как сообщалось ранее в УНН, угроза взрывом в столичном бизнес-центре: взрывоопасных предметов не обнаружили.