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Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: вибухонебезпечних предметів не виявили

Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: вибухонебезпечних предметів не виявили

Київ • УНН

 • 9538 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вибухонебезпечних предметів в приміщенні банку, яке захоплював терорист в центрі Києва, не виявлено. Про це на своїй сторінці в Fаcebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Тепер на нього чекає суд і багато років за ґратами”, — написав Геращенко.

Також Геращенко повідомив, що за інформацією з батьківщини терориста — Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на обліку в психоневрологічному обліку з діагнозом “Олігофренія”.

“Цей діагноз був йому поставлений, коли йому було всього лише 10 років. В Україні він вів до сьогоднішнього дня спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався”, — зазначив Геращенко.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно, наразі у будівлі працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ.

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