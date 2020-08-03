Терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ

Так, терориста вивели з будівлі і посадили в машину СБУ.

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Перед цим співробітники СБУ захопили терориста. З його ноги зірвали мотузку, яка нібито тягнулася до бомби.

Нагадаємо, чоловіка, який погрожував підірвати столичний бізнес-центр, захопили живим, на даний момент на місці працюють вибухотехніки.