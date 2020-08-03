Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: чоловік постив у Facebook заклики до вбивства "невірних"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чоловік, який погрожує вибухом, у столичному бізнес-центрі за три дні до події на свої сторінці у Facebook писав пости щодо вбивство "невірних" та політиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінку підозрюваного.
Так, на сторінці підозрюваного три дні тому було опубліковано декілька постів із закликами до вбивства політиків різних країн та представників різних релігій.
"Объявляю Джихад, убей неверного", - йдеться в одному з дописів.
Зазначимо, що до цього, він постив в основному фото, проте не дуже часто.
Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович. Наразі у Києві введена спецоперація, якою керує СБУ.
Як раніше повідомлялося в УНН, чоловік, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори.