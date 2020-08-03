Терорист, який погрожує вибухом у столичному бізнес-центрі, є громадянином Узбекистану - МВС

"За попередньою інформацією, особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 року ннародження. Судячи за його соціальними мережами - це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно у нього є справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції СБУ "Бумеранг". Керівництво операції взяло на себе СБУ", - зазначив він.

Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори.

Як раніше повідомлялося в УНН, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори.