Стало відомо про вимоги чоловіка, який погрожує вибухом у столичному бізнес-центрі

"Поліція оточила місце операції. Зараз зі злочинцем ведуться переговори. Ми вимагаємо, щоб він здався. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав інтерв'ю. Ситуація розгортається за сценарієм, як це було у Луцьку. Однак на сьогоднішній момент ми ще не знаємо, чи є у нього справжня бомба, справжня зброя, на відміну від Луцька, де воно точно було", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожує підірвати бомбу. Правоохоронці почали спецоперацію.