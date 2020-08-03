Стало відомо про вимоги чоловіка, який погрожує вибухом у столичному бізнес-центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Поліція оточила місце операції. Зараз зі злочинцем ведуться переговори. Ми вимагаємо, щоб він здався. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав інтерв'ю. Ситуація розгортається за сценарієм, як це було у Луцьку. Однак на сьогоднішній момент ми ще не знаємо, чи є у нього справжня бомба, справжня зброя, на відміну від Луцька, де воно точно було", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, у столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожує підірвати бомбу. Правоохоронці почали спецоперацію.