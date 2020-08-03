Стало известно о требованиях мужчины, который угрожает взрывом в столичном бизнес-центре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Полиция оцепила место операции. Сейчас с преступником ведутся переговоры. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцка, где оно точно было", - сказал Геращенко.
Напомним, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожает взорвать бомбу. Правоохранители начали спецоперацию.