У столичному бізнес-центрі чоловік погрожує вибухом, введено спецоперацію "Грім"

"Погроза вибухом у місті Київ. 3 серпня, о 12:00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Представники поліції почали перемовини з террристом та запропонували йому здатися. Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської", - резюмували у МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Нацполіції розповіли подробиці ліквідації "полтавського терориста".