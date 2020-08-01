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У Нацполіції розповіли подробиці ліквідації "полтавського терориста"

У Нацполіції розповіли подробиці ліквідації "полтавського терориста"

Київ • УНН

 • 48209 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. "Полтавський терорист", якого тиждень розшукували правоохоронці, підірвався на власній гранаті. У Нацполіції розповіли деталі розшуку та ліквідації терориста, передає УНН із посиланням на пресслужбу НПУ.

"1 серпня близько другої години ночі, на околиці селища Опішня Зіньківського району снайпер спецпідрозділу КОРД знешкодив озброєного полтавця, який понад тиждень переховувався від поліції у різних населених пунктах області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік, підозрюваний у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Разом із ним виїхав за межі міста, залишив машину з заручником на польовій дорозі на території Миргородського району і через лісопосадку втік із гранатою в руках.

"Правоохоронці понад тиждень "прочісували" місцевість Миргородщини. Паралельно із пошуками проводилися інші оперативно-слідчі та превентивні заходи. Зокрема усі групи реагування патрульної поліції у районах звертали увагу на немісцевих чоловіків та оперативно реагували на будь-яку інформацію людей про незнайомців і підозрілих осіб. Зрештою підозрюваного виявили працівники сектору реагування патрульної поліції Зіньківського відділення вночі 1 серпня на околиці селища Опішня", - повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронець перебуваючи у контакті зі злочинцем тримав ситуацію під контролем до прибуття спецпідрозділу.

"Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, оскільки він погрожував гранатою, було прийнято рішення про ліквідацію підозрюваного. Внаслідок вибуху гранати, яка була у підозрюваного, ніхто з поліцейських не постраждав. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, представники територіального управління Державного бюро розслідувань та прокуратури Полтавської області", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, "полтавського терориста", якого ліквідували сьогодні в селі Опішня на Полтавщині було ліквідовано пострілом снайпера, після чого він підірвався на власній гранаті.

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