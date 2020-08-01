В Нацполиции рассказали подробности ликвидации "полтавского террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. "Полтавский террорист", которого неделю разыскивали правоохранители, подорвался на собственной гранате. В Нацполиции рассказали детали розыска и ликвидации террориста, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"1 августа около двух часов ночи, на окраине поселка Опишня Зеньковского района снайпер спецподразделения КОРД обезвредил вооруженного полтавчанина, который больше недели скрывался от полиции в разных населенных пунктах области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Вместе с ним выехал за пределы города, оставил машину с заложником на полевой дороге на территории Миргородского района и через лесопосадку убежал с гранатой в руках.
"Правоохранители больше недели "прочесывали" местность Миргородского района. Параллельно с поисками проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры. В частности все группы реагирования патрульной полиции в районах обращали внимание на неместных мужчин и оперативно реагировали на любую информацию людей о незнакомцах и подозрительных лицах. В конце концов подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опишня", - сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что полицейский находясь в контакте с преступником держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения.
"Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого. В результате взрыва гранаты, которая была у подозреваемого, никто из полицейских не пострадал. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, представители территориального управления Государственного бюро расследований и прокуратуры Полтавской области", - добавили в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, "полтавского террориста", которого ликвидировали сегодня в селе Опишня Полтавской области было ликвидировано выстрелом снайпера, после чего он подорвался на собственной гранате.