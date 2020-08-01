З'явилося відео ліквідації "полтавського терориста"

"Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!", - написав Аваков.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС розповіли подробиці ліквідації "полтавського терориста".

Нагадаємо, раніше Нацполіція повідомила про ліквідацію "полтавського терориста" під час спецоперації.

Раніше, 29 липня, Геращенко допускав, що "полтавський терорист", ймовірно, міг накласти на себе руки.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника карного розшуку ГУНП у Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.