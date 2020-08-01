Нацполіція ліквідувала "полтавського терориста" під час спецоперації

“Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали. Для затримання правопорушника проводилася спеціальна поліцейська операція. Коли його дії почали загрожувати життю поліцейських, снайпер знешкодив чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

“Проводячи оперативно-розшукові заходи, правоохоронці склали психологічний портрет чоловіка та встановили, що він має військову підготовку і навики виживання в екстремальних умовах”, відзначили правоохоронці.

Зазначається, що подробиці спецоперації будуть надані згодом.

Раніше, 29 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що “полтавський терорист” міг накласти на себе руки.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Відомо, що станом на 28 липня правоохоронці продовжували розшук в Миргородському районі Полтавщини “полтавського терориста”, який захопив співробітника карного розшуку поліції регіону. До пошуків було залучено понад 500 осіб.