Пошуки "полтавського терориста" продовжують понад 500 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Правоохоронці продовжують розшук в Миргородському районі Полтавщини так званого “полтавського терориста” Романа Скрипника, який напередодні захопив співробітника карного розшуку поліції регіону. Залучено понад 500 осіб. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області.
На питання, чи тривають пошуки Романа Скрипника, в пресслужбі відповіли: “Так, у Миргородському районі”.
Також у поліції нагадали, що до оперативних заходів залучено понад 500 осіб.
“Інформація не змінилася, понад 500 правоохоронців (залучено до пошуку — ред.). Це поліцейські, Нацгвардійці та з інших структур люди”, — розповіли в пресслужбі.
Як повідомлялося, поліція четверту добу продовжує пошуки “полтавського терориста”.
Нагадаємо, проти чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, відкрито кримінальне провадження за трьома статтями.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку.
Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.