Погроза гранатою і захоплення поліцейського у Полтаві: правоохоронці встановили особу зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Про це заявив речник поліції Полтавської області Роман Грішин в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Що ми можемо сказати про особу - це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, він раніше потрапляв у поле зору поліції, судимий по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин", - сказав він.
Говорячи про "вимоги" зловмисника, він зазначив, що особа хоче уникнути кримінальної відповідальності у будь-який спосіб.
Нагадаємо, зранку у четвер чоловік у Полтаві взяв у заручники поліцейського і обміняв його на начальника місцевого карного розшуку.
У місті проводять спецоперацію із затримання злочинця. Також у МВС повідомили деталі.