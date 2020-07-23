У Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу, намагаючись уникнути відповідальності - погрожує поліцейським підірвати гранату. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Полтавщини.
"На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.
Також охорону місця події здійснює патрульна поліція.
Нагадаємо, на Запоріжжі пенсіонер отримав тяжку травму від вибуху гранати.