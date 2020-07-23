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У Полтаві проводять спецоперацію через чоловіка, який погрожує гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу, намагаючись уникнути відповідальності - погрожує поліцейським підірвати гранату. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Полтавщини.

"На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська місцева прокуратура.

Також охорону місця події здійснює патрульна поліція.

Нагадаємо, на Запоріжжі пенсіонер отримав тяжку травму від вибуху гранати.

Українські Національні Новини

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